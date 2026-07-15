Democracia perdida | Punto de Fuga

A partir de ejemplos históricos, como el caso Watergate y diversas tragedias nacionales, sostienen que antes los errores de los gobernantes derivaban en sanciones políticas o legales, mientras que hoy prevalece la impunidad y el encubrimiento mediante la propaganda oficial.

Los conductores advierten que el discurso desde el poder ha sustituido el debate público por una narrativa que define qué temas pueden discutirse y cuáles deben permanecer ocultos.

También cuestionan el papel de los partidos políticos, a los que consideran incapaces de representar el descontento ciudadano, y llaman a recuperar la política cercana a la gente como vía para reconstruir la democracia. La conversación concluye con una defensa del voto, la verdad y la exigencia de resultados como pilares indispensables para restablecer la confianza en las instituciones y fortalecer la vida pública del país.