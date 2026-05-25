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Tabasco cambia secretario de Seguridad en medio de la ola de violencia, La Barredora y disputa criminal
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No son mentiras, son verdades que incomodan: Sheinbaum no ha sabido responder ante las crisis; opina Juan Pablo de Leo

El Gobierno de México atacó nuevamente a TV Azteca, sin embargo, la economía ha crecido solo 0.8%, se cedió soberanía a EUA y señalan vínculos con el narco.

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Por: Juan Pablo de Leo