El fenómeno del Fútbol

En esta emisión de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo conversan con el doctor en Psicología, Hugo Sánchez Castillo, sobre el fenómeno de la sobreidentificación colectiva que se genera durante competencias de gran impacto, como el Mundial. A partir del desempeño de la Selección Mexicana, el especialista explica cómo el sentido de pertenencia, la empatía y las emociones compartidas pueden modificar la conducta individual, favorecer la imitación y diluir el juicio crítico, dando lugar tanto a celebraciones multitudinarias como a comportamientos de riesgo. La corteza prefrontal, que es donde está el juicio, la moral, etc. se logra en la adolescencia, o con alcohol, o con mucha felicidad, o con este tipo de eventos deportivos.La conversación analiza el papel del cerebro en estos procesos, la influencia del contexto cultural y las diferencias en la forma en que distintas sociedades enfrentan el triunfo o la derrota.

Finalmente, se plantean las lecciones que dejan las concentraciones masivas y la importancia de la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades para prevenir incidentes y propiciar una convivencia segura.