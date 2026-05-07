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Inseguridad y burocracia: el costo oculto que frena a la economía mexicana

La violencia y el exceso de trámites se han convertido en dos de los principales obstáculos para el crecimiento económico en México.

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Por: Redacción adn Noticias

La inseguridad no solo afecta la vida cotidiana: encarece seguros, golpea el empleo formal y desalienta inversiones, mientras que la burocracia y la falta de coordinación institucional reducen la productividad y elevan costos para las empresas. Frente a este escenario, la digitalización surge como una herramienta clave para combatir la corrupción, agilizar procesos y mejorar la competitividad, en un contexto donde la economía muestra señales de debilidad y la confianza ciudadana en las instituciones sigue deteriorándose.

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