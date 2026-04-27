El precio de incomodar al poder

A partir de casos de la Unión Soviética, se analizan las trayectorias de Shostakovich y Prokofiev, quienes enfrentaron presiones ideológicas, vigilancia y restricciones a su obra. Se aborda el papel de la política cultural estalinista, particularmente a través de figuras como Zhdánov, así como episodios de represión contra escritores como Pasternak y Anna Ajmátova.

Se destaca la paradoja de un Estado que forma intelectuales y artistas, pero limita su libertad cuando estos expresan visiones críticas. En la segunda parte, la conversación se enfoca en el presente, señalando un deterioro en la educación y en el rigor académico, lo que podría afectar la producción cultural futura. Concluyen que la recuperación de instituciones educativas sólidas requerirá un esfuerzo sostenido a lo largo de varias generaciones.