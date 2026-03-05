Reforma electoral: dinero, representación y los riesgos para la democracia | La Billetera

El debate sobre la reforma electoral vuelve a poner sobre la mesa preguntas clave: ¿reducir el financiamiento a los partidos abarataría realmente las elecciones o abriría la puerta al dinero ilegal? ¿Eliminar las plurinominales fortalecería la democracia o debilitaría la representación política? El exconsejero electoral Marco Baños analiza los costos del sistema, el papel del INE y los riesgos de que el crimen organizado termine influyendo en la política si se modifican las reglas actuales.

