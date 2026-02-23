Meta bajo la lupa y fallo histórico en EE. UU.: impacto digital y económico para México

Entre la polémica por el efecto de las plataformas digitales en menores y una decisión histórica de la Corte de Estados Unidos que frena medidas arancelarias impulsadas por Trump, el panorama global se mueve rápido. Meta enfrenta señalamientos por posibles daños y adicción en niñas, niños y adolescentes, mientras el fallo judicial genera un respiro económico con efectos directos en México. Dos temas que cruzan tecnología, comercio y regulación, y que reabren el debate sobre hasta dónde deben llegar los límites al poder de las grandes empresas y las decisiones unilaterales en la economía internacional.

