Meta bajo la lupa y fallo histórico en EE. UU.: impacto digital y económico para México
Entre la polémica por el efecto de las plataformas digitales en menores y una decisión histórica de la Corte de Estados Unidos que frena medidas arancelarias impulsadas por Trump, el panorama global se mueve rápido.
Entre la polémica por el efecto de las plataformas digitales en menores y una decisión histórica de la Corte de Estados Unidos que frena medidas arancelarias impulsadas por Trump, el panorama global se mueve rápido. Meta enfrenta señalamientos por posibles daños y adicción en niñas, niños y adolescentes, mientras el fallo judicial genera un respiro económico con efectos directos en México. Dos temas que cruzan tecnología, comercio y regulación, y que reabren el debate sobre hasta dónde deben llegar los límites al poder de las grandes empresas y las decisiones unilaterales en la economía internacional.