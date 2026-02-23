Líderes Megalómanos | Puntos de Fuga

En este capítulo, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart conversan sobre la Megalomanía. Quintanilla cuenta sobre la obra Caligula de Albert Camus, donde se habla de la crueldad de ciertos líderes. El Calígula real decía que el poder sirve para hacer lo que quieras.

Hiriart nos pone de ejemplo la crueldad de ciertos líderes hacia su pueblo, como Stalin. El liderazgo carismático se convierte en Megalomanía, como Hitler o Mao en el Siglo XX.

En los megalómanos actuales está Putin por ejemplo, con demasiado poder y ha construido su imagen como un súper hombre.

Pedro Sánchez el socialista que preside el gobierno de España hace pactos con todos para mantenerse en el poder y Andrés Manuel López Obrador, el mejor ejemplo de megalomanía mesiánica, cuando llega al poder, se decía puro y destruyó la democracia y la economía. El pueblo soy yo, decía, la justicia soy yo, es el Stalin de estos tiempos, concluyen los conductores.