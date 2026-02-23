La sexta extinción: cuando la humanidad es el meteorito del planeta

Gerardo Ceballos comparte su pasión por la investigación y la divulgación científica para explicar un fenómeno inquietante: la Tierra vive una “sexta extinción” con tasas de desaparición de especies entre 100 y 1000 veces mayores a lo normal, impulsadas principalmente por la actividad humana. Con una metáfora contundente, compara a la humanidad actual con el meteorito que acabó con los dinosaurios, y advierte que perder biodiversidad no es un problema lejano: pone en riesgo los servicios ambientales que sostienen nuestro bienestar. Pero no todo es fatalismo: también muestra que el rumbo puede cambiar, con ejemplos de conservación exitosos como la recuperación del bisonte y el aumento de la población de jaguares en México, recordándonos que el mismo actor que provoca la crisis puede convertirse en la solución.