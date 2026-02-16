Reforma electoral en el Congreso: autonomía, financiamiento y riesgos en debate

En Desde las Cámaras, lo más relevante del quehacer legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Bajo la conducción de Ana Saraur, con las colaboraciones de Alicia Salgado, Claudia Ivett y Víctor Sánchez Baños, se analizan los temas clave de la agenda parlamentaria.

Destaca la entrevista con el diputado federal Homero Niño de Rivera sobre la construcción de una eventual propuesta de reforma electoral y la defensa de la autonomía de los organismos electorales. Además, el diputado Emilio Suárez advierte los riesgos de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y se revisan los puntos que deben cuidarse para evitar el financiamiento ilegal en las campañas del próximo año.

