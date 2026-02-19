En esta edición de La Billetera, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, expone la realidad que enfrentan miles de pequeños negocios en México: desde bandas que roban mercancía para revenderla en canales formales, hasta la presencia del llamado “impuesto criminal” o derecho de piso, un costo oculto que termina encareciendo entre 20 y 30% el precio final para los consumidores.

29 noviembre, 2025