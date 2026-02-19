Videos
Ahorrar o invertir: cómo dar el salto que proteja tu dinero | La Billetera
¿La inflación se está comiendo tus ahorros? La diferencia entre guardar dinero e invertirlo puede definir tu futuro financiero.
Inflación pegajosa, consumo débil y el dilema de la informalidad
¿Qué está pasando con la inflación en México y por qué el consumo muestra señales de debilidad?
Data centers en México: energía, crecimiento y el reto rumbo a 2030
Aunque invisibles para el usuario, los data centers son el corazón de la vida digital.
¿Transición energética o dependencia petrolera? El dilema que sigue marcando al mundo
Mientras el discurso global habla de transición energética, los datos y la geopolítica cuentan otra historia.
La caída de Maduro y el nuevo mapa energético global: ¿qué lugar ocupa México?
La alteración del poder en Venezuela está redefiniendo el ajedrez energético mundial.
Diálogo, inversión y los retos económicos de México rumbo a 2026
En esta emisión de La Billetera, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, analiza el papel del diálogo entre gobierno y empresas como motor del crecimiento económico.
Extorsión a empresarios y cobro de derecho de piso | La Billetera
Durante el año en curso, la extorsión ha consolidado su presencia como una carga silenciosa para la actividad económica.
Economía mexicana al cierre de 2025: señales de alerta y el reto de 2026
En “La Billetera”, un análisis puntual sobre cómo llega la economía mexicana al final de 2025 y lo que se vislumbra para 2026. Inversión prácticamente detenida, capital extranjero a la baja, cautela del inversionista nacional y un crecimiento económico que no alcanza para mejorar la riqueza de la población.
Movilización de Transportistas en la República Mexicana
Transportar mercancías se ha vuelto un ejercicio de resistencia más que de movilidad. Los caminos que deberían conectar regiones terminan como escenarios de espera interminable, desgaste acumulado y riesgos permanentes.
El pequeño comercio frente a la extorsión: riesgos, abusos y la lucha por sobrevivir
En esta edición de La Billetera, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, expone la realidad que enfrentan miles de pequeños negocios en México: desde bandas que roban mercancía para revenderla en canales formales, hasta la presencia del llamado “impuesto criminal” o derecho de piso, un costo oculto que termina encareciendo entre 20 y 30% el precio final para los consumidores.