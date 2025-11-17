Todo lo que se mueve en el Congreso: claves, voces y debates del nuevo periodo legislativo

Desde las Cámaras presenta un recorrido por los temas más relevantes del Senado y la Cámara de Diputados, con la conducción de Adriana Sarur y las reflexiones de un equipo plural de analistas. Se abordan los puntos centrales del paquete económico aprobado, los argumentos detrás de la iniciativa sobre revocación de mandato y los pendientes económicos y sociales que marcarán el cierre del periodo legislativo. Una conversación que ilumina acuerdos, tensiones y decisiones que definirán el rumbo político del país.

