El precio del liderazgo: cuando la sociedad crea y destruye a sus propios líderes

En esta emisión de Punto de Fuga, el Maestro Quintanilla y Pablo Hiriart nos hablan del liderazgo social, concuerdan con que la sociedad construye y destruye a sus líderes.

Simón Bolivar en Europa platicó con Humboldt le dijo que les hacía falta un líder para hacer la revolución en América, sin saber que él sería ese líder que se necesitaba. Dicen que nuestras sociedades crean y destruyen a sus líderes. Francia está con una deuda altísima y baja productividad pero no quieren trabajar los días festivos, así que ha acabado con Macron, es un ejemplo de que las sociedades europeas deshacen a sus líderes si les exigen un poco de sacrificio.

En América Latina si hay líderes pero son desprestigiados si están fuera del sistema y sobretodo de los gobiernos autoritarios.

El líder debe ser impecable, con una trayectoria que provoque admiración.

Aunque cuando un gobierno controla el poder mediático es capaz de destruir a cualquier líder, siempre le inventan cualquier cosa para acabar con los líderes, sobretodo los emergentes.

Por eso como sociedad hay que tener criterio para poder evaluar a los líderes tanto políticos y de la sociedad.

