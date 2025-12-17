Más becas, menos escuela: las contradicciones del presupuesto educativo

En esta emisión de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a Marco Fernández, especialista en Educación, quien nos habla del Sistema Educativo dentro del Plan México.

A la UNAM la castigaron con un recorte de 3.4%. Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Jalisco han pagado sus evaluaciones y sale que la mayoría de los estudiantes no comprende lo que lee, ni la parte matemática no existe.

Con AMLO se decidió cancelar las evaluaciones nacionales para saber cómo trabajar con las comunidades. Ahora se está tratando de implementar ejercicios integradores de aprendizaje de la denominada Nueva Escuela Mexicana, que son evaluaciones pero no hay retroalimentación para cada escuela para saber dónde apretar.

El gobierno ha apostado a meter todo el dinero en las becas, el próximo año serán el 36% del presupuesto educativo.

Si las distribuyes sin darlas a los que más necesitan y sin evaluaciones, no sirve, porque la distribuyen con una lógica política.

Los datos dicen que uno de los grandes problemas del sexenio pasado fue que por primera vez en la historia, acabaron con menos estudiantes en primaria de los que entraron.

De 100 niños que entran a la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios de educación superior y principalmente los hombres son los que no terminan.

Se le está compartiendo a la autoridad haciendo tutorías en comprensión lectora y matemáticas y si están mejorando sus aprendizajes. Se necesita multiplicar esto en todos los estados.