Más allá de las instituciones: ¿por qué fracasan realmente las naciones?

El economista Olav Dirkmaat, ganador del Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad, pone en tela de juicio una de las teorías más influyentes de la economía contemporánea. En “Por qué fracasan Acemoglu y Robinson”, cuestiona la idea de que la prosperidad o la pobreza de un país dependan únicamente de instituciones “inclusivas” o “extractivas”. A través de casos como Singapur, China, Guatemala, Europa y Argentina, plantea que el desarrollo no surge de diseños políticos impuestos desde arriba, sino de la cultura, las ideas, la acción humana espontánea y las libertades económicas. Una conversación provocadora sobre por qué países ricos pueden empobrecerse, qué explica realmente el crecimiento y qué deberíamos estar haciendo si queremos evitar repetir los mismos errores.

