Cuando la inteligencia artificial pasa la factura | La de 8

Eduardo Ruíz Healy reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial, lejos de ser solo una herramienta de progreso, está reconfigurando estructuras de poder y empleo: Amazon despedirá a 30 mil personas para costear sus servidores de IA. En contraste, el príncipe Andrés enfrenta la pérdida de su título y propiedades tras el escándalo Epstein. Dos historias distintas, un mismo trasfondo: los cambios drásticos que impone una nueva era —tecnológica y moral— donde nada permanece intocable.