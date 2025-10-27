Tito Vasconcelos: el cabaret como trinchera de libertad y humor político

Tito Vasconcelos empieza la entrevista hablando de su lugar “Cabaretito”, el cual fundó con en 1998 junto a su pareja David Rangel, por el que, en su momento, recibió críticas por abrir un espacio abiertamente diverso.

Recordó su relación con Luis González de Alba, a quien conoció en “El Taller”, un bar exclusivo para homosexuales masculinos donde participó en encuentros culturales sobre activismo y diversidad. Desde 1980, su trabajo ha estado ligado al activismo LGBT+.

Creó Y sin embargo se mueven, primer espectáculo de salida del clóset auspiciado por la UNAM, con Delia Casanova y Carlota Villagrán. Aunque recibió críticas, defendió la libertad como principio de su carrera.

Sobre Carlos Monsiváis, señaló que prefería la discreción en la expresión sexual, pero destacó las coincidencias ideológicas con él y con Nancy Cárdena.

Descubrió en el cabaret una forma de libertad y crítica política desde los años setenta, influido por Margo Su y Jesusa Rodríguez. Considera que el humor es una herramienta curativa y de denuncia, capaz de despertar tanto empatía como enojo, pues “los políticos odian el humor porque los expone”.

Relacionó el cabaret con la pluralidad nacida del movimiento del 68 y lamentó que algunos artistas se hayan “acomodado” políticamente. Habló de su papel como profesor, siendo el primer docente de cabaret en el CUT, aunque recordó que en su época la escuela discriminaba a los homosexuales.

Finalmente, invitó al público a “El Cabaretito Punto y Aparte”, donde presenta No tengo edad para ese personaje y Mariposta de bar, dos montajes dominicales que celebran la memoria, el humor y la diversidad.