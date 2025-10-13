inklusion.png Sitio accesible
Reformas clave en el Congreso: Ley Aduanera y debate pendiente sobre la Ley de Amparo

La Cámara de Diputados avanza en la aprobación de reformas a la Ley Aduanera y se prepara para discutir la Ley de Amparo, en medio de un intenso debate legislativo.

Publicado por: Redacción adn Noticias

La Cámara de Diputados avanza en la aprobación de reformas a la Ley Aduanera y se prepara para discutir la Ley de Amparo, en medio de un intenso debate legislativo. En esta emisión, Adriana Sarur conversa con el diputado Yerico Abramo Masso sobre el proceso de la Ley de Ingresos; Víctor Sánchez Baños analiza con el senador Enrique Vargas del Villar la urgencia de frenar la extorsión; y Alicia Salgado advierte sobre los riesgos que persisten en la reforma al Amparo, incluso tras los ajustes recientes al dictamen.

