Salud mental en México: entre el reconocimiento y la falta de atención

Aunque la salud mental ha dejado de ser un tema tabú en México, sigue siendo un derecho distante para millones. Tras los recientes hechos en el CCH Sur, el gobierno busca impulsar programas de apoyo para jóvenes con padecimientos psiquiátricos, pero la brecha entre discurso y realidad persiste. El INEGI estima que el 12% de la población sufre algún trastorno mental, sin embargo, el país carece de infraestructura suficiente, medicamentos accesibles y personal especializado. En un momento en que la urgencia se impone, el sistema de salud muestra su mayor deuda: no estar preparado para cuidar la mente de su gente.

