México: menos nacimientos, más inversiones tecnológicas | La de Ocho

En 2025, México enfrenta una paradoja: mientras la tasa de natalidad sigue cayendo —con apenas 1.67 millones de nacimientos y una fecundidad de 1.6 hijos por mujer— surgen preocupaciones sobre el futuro laboral y económico de un país con menos jóvenes para sostener a una población que envejece. Al mismo tiempo, se anunció una inversión de 4,800 millones de dólares en Querétaro para construir un centro de datos de 250 hectáreas, reflejo de cómo la vida en la nube y la infraestructura tecnológica se consolidan como motores de crecimiento en medio de un panorama demográfico incierto.

