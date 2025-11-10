Bernal Díaz del Castillo: el testigo que dio voz a la conquista | Personajes Geniales

Conquistador y cronista, Bernal Díaz del Castillo participó junto a Hernán Cortés en la toma de México y dejó una de las narraciones más reveladoras del siglo XVI: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Su testimonio, escrito años después de los hechos, ofrece una mirada directa y humana sobre las batallas, los pueblos indígenas y la vida de los soldados que cambiaron el destino del continente. A diferencia de los relatos oficiales, su obra busca reivindicar la voz de quienes realmente vivieron la conquista.

Bernal Díaz del Castillo fue un conquistador y cronista español nacido alrededor de 1496 en Medina del Campo. Participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés y fue testigo directo de muchos de los hechos más importantes de esa expedición.

Años después, escribió “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, una crónica en la que narra desde su propia experiencia cómo se desarrolló la conquista, describiendo a los pueblos indígenas, las batallas, y la vida cotidiana de los conquistadores. Su obra es valiosa porque ofrece una visión más humana y detallada de la conquista, diferente a la de otros cronistas oficiales.

Murió en Guatemala hacia 1584.

