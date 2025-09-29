80 Aniversario de la ONU | Punto de Fuga

Raúl Quintanilla charla con la internacionalista Beata Wojna, sobre la importancia del 80 aniversario de la ONU, una reunión importantísima. Hay muchos rituales en Naciones Unidas, uno de ellos es el inicio de la de la Asamblea General, un espacio donde los jefes de estado y de gobierno hablan, los 193 representantes de los países miembros de la ONU, pueden decir lo que quieran sobre los temas del mundo o decir lo que necesitan.

Cada reunión la inicia el presidente de Estados Unidos, con ese contexto todos están esperando discurso del presidente Trump, el cual no es muy afín a los temas del multilateralismo, dijo que la ONU no le ayudó en su búsqueda de paz, en la solución de los conflictos que él hizo en estos 7 o 8 meses de su gobierno presidencia.

Existe una gran cobertura mediática, cada presidente expresa la posición de su país y obviamente hay reacciones al respecto. Todos los jefes de Estados y ministros de relaciones exteriores aprovechan esa semana para encontrarse con los que normalmente no se encuentran.

Por ejemplo, Trump antes de dar su discurso se vio con Lula da Silva, presidente de Brasil, recordando que, entre Estados Unidos y Brasil, justo ahora hay una tensión.

También se platicó el tema de Gaza con la participación de más de 100 países, en la cual hubo varios reconocimientos, del estado de Palestina. La palabra diplomacia era todo anteriormente, en este momento existe una crisis de la palabra y un fortalecimiento de la palabra geopolítica.

Es muy importante cuando hay guerras, hay conflictos, el caso de Israel y Palestina, la guerra en Gaza. A pesar de que Israel está atacando Gaza, sigue habiendo negociaciones paralelas con mediaciones de países vecinos.

La diplomacia como profesión también vive su crisis porque hay un gran cambio tecnológico que estamos viviendo.

Lo más relevante en esta reunión es el tema de Gaza y los reconocimientos que se han dado al estado de Palestina, que tienen carácter simbólico y reflejan que las Naciones Unidas funcionan también como un espacio de presión para cambiar las cosas en los temas internacionales. Los países siguen creyendo en que la existencia de las Naciones Unidas tiene un valor positivo.

La diplomacia es un reflejo de la evolución humana, a través de la diplomacia ha estado buscando la paz.