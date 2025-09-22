Trump, censura y el primer grito feminista: lo más fuerte en La de Ocho
En esta emisión, Horacio Villalobos y Eduardo Ruiz Gil conversan sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel tras sus críticas a Trump y el debate sobre la censura en EE. UU. Además, analizan el histórico grito de independencia encabezado por Claudia Sheinbaum, el primero con un sello feminista en la historia de México.