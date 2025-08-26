Mónica Güicho: justicia con perspectiva de género | Su Voz, su tiempo

Mónica Güicho fue candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Es originaria de Culiacán, Sinaloa. Egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de derecho con mención honorífica.

Tiene una maestría en derecho público y cuenta con estudios doctorales en derecho constitucional económico.

En la administración de justicia y administración pública ha sido magistrada en el tribunal federal de conciliación y arbitraje y presidenta de la comisión de igualdad y derechos humanos de este tribunal desde el año 2015.

Conversa sobre la importancia de la justicia con perspectiva de género y con ejemplos claros, invita a la audiencia a conocer sus derechos en materia de Justicia Administrativa.

