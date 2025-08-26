inklusion.png Sitio accesible
Del cómic a la pantalla: El Eternauta renace en Netflix | La Entrevista con Sarmiento

Tras décadas como una obra icónica del cómic latinoamericano, El Eternauta llega a la pantalla de Netflix en una versión adaptada a nuestra época. ¿Cómo se logra transformar una historia tan emblemática sin traicionar a quienes la han leído? Conversamos sobre el reto creativo detrás de esta producción, la esencia que se mantuvo intacta y las decisiones que dieron vida a una nueva interpretación para las audiencias actuales.

