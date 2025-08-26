Laura Itzel Castillo: Energía, igualdad y liderazgo en el Senado

En esta ocasión, Claudia Ivett conversa con la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Es contendiente para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República.

Actualmente es Senadora de la República. Es presidenta de la Comisión de Energía e integrante de las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Minería, Medio Ambiente, y Recursos Hídricos. Es originaria de la Ciudad de México.

Arquitecta egresada de la UNAM, luchadora social y referente nacional e internacional en la lucha feminista. Fue integrante de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1991 a 1994. También ha sido dos veces diputada federal .

Se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y como Delegada de Coyoacán.

