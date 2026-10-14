Chumbala cachumbala: Fecha de la Mega Procesión de Catrinas y el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX

La CDMX dio a conocer las fechas de dos de los eventos más importantes y llenos de arte y tradición, el Gran Desfile del Día de Muertos y la Mega Procesión de Catrinas 2026 y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo es el Gran Desfile de Día de Muertos 2026?

La música, el arte, la creatividad y el orgullo ancestral se apoderarán de las calles de la CDMX con el Gran Desfile del Día de Muertos que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas en Avenida Paseo de la Reforma de la Glorieta de la Diana Cazadora al Zócalo Capitalino.

El objetivo es celebrar el viaje de las almas al Mictlán, mezclando la tradición con el espectáculo pues hay música en vivo, danzantes y carros alegóricos dedicados a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández y más.

🏵️🎶 La música, el arte y la tradición se apoderarán de nuestras calles con el Gran Desfile del #DíaDeMuertos, una celebración para compartir en familia, admirar el talento de quienes dan vida a esta fiesta y honrar las costumbres que nos unen. 💀🌼



🕯️✨ Este sábado 31 de… pic.twitter.com/c64zSsU8oG — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2026

Fecha de la Mega Procesión de Catrinas 2026

Pero eso no es todo pues también se realizará la Mega Procesión de Catrinas sobre Paseo de la Reforma el domingo 25 de octubre.

En este evento miles de personas marchan caracterizadas para preservar la tradición de La Catrina, el icónico y elegante esqueleto creado por Guadalupe Posada que se ha convertido en un símbolo de esta celebración.

Así que si quieres formar parte de esta festividad ve preparando tu mejor outfit para disfrutar de una experiencia única.

¿Por qué se celebra el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una celebración muy emotiva en la que se cree que las almas bajan a estar en este plano, convivir y comer cerca de sus familias, por ello se coloca la ofrenda.

Algunos de los elementos principales de esta celebración son las ofrendas o altares, la comida, el pan de muerto y las flores de cempasúchil.

En 2008, la UNESCO reconoció esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su profundo valor histórico.

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