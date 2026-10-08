Día de Muertos: Fecha en la que se pone la ofrenda para mascotas y qué elementos debe llevar

La ofrenda es uno de los elementos fundamentales durante las festividades por el Día de Muertos y si tu mascota falleció y quieres colocar un altar para recordarlo, aquí te decimos qué debe llevar y cuándo se debe colocar.

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¿Cuándo se debe poner la ofrenda para mascotas?

Esta tradición es de origen prehispánico y es una celebración llena de color, sabor y magia donde las familias honran y recuerdan a sus seres queridos.

El 27 de octubre se recuerda a las mascotas que partieron, por lo que se recomienda colocar el altar un día antes de esta fecha para que el espacio este listo para cuando nos visiten.

Por lo regular, las familias mantienen el altar hasta el 3 de noviembre que es cuando concluye el ciclo completo de visitas ya que el 28 es para las almas que murieron de manera trágica.

El 29 de octubre es para las almas olvidadas, el 30 de octubre para las almas que están vagando, el 31 de octubre para los espíritus que están en el limbo.

El 1 de noviembre es para los niños y el 2 de noviembre para todos los adultos que han fallecido.

¿Qué elementos debe llevar el altar de Día de Muertos para mascotas?

Como en la ofrenda tradicional, el objetivo es darle la bienvenida al alma del ser querido y adaptarla a su vida y personalidad.

En el caso de las mascotas debes colocar agua para aliviar la sed tras el viaje espiritual. Coloca su comida favorita, ya sea latas, premios o algo que le gustaba mucho.

También debes poner juguetes u objetos personales como una pelota, su manta, su collar o placa. Una fotografía en el centro del altar ya que eso fortalece el vínculo emocional y personaliza la ofrenda.

Lo recomendable es que en una sola ofrenda se incluyan todos los elementos para todos los fallecidos es decir personas y mascotas. Así que también puedes colocar:

Veladoras y cirios

Incienso

Sal

Flor de cempasúchil

Pan de muerto

Fruta y alimentos favoritos del difunto

Calaveritas de azúcar

Papel picado

Mantel blanco

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