Con un gran número de seguidores en su regreso a la capital del país, Fuerza Regida hizo historia al llegar a 10 conciertos programados en el Palacio de los Deportes como parte de This Is Our Dream Tour.

Recientemente, la agrupación agregó dos nuevas fechas que se incorporan a los primeros conciertos anunciados debido a la gran demanda por parte de los fanáticos de Fuerza Regida.

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Fuerza Regida le quita récord a Shakira

Las 10 fechas programadas para Fuerza Regida marcan un hito para la agrupación pues rompieron un récord que se encontraba en manos de Shakira y Metallica.

Fuerza Regida y sus 10 conciertos son una nueva cifra para cualquier artista y dejaron atrás las ocho que consiguieron Shakira y Metallica en 2006 y 2012, respectivamente.

Con ello, la agrupación mexicoamericana posiciona al género regional mexicano con una gran cartelera en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

¿Cuándo serán los conciertos de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes?

La promotora anunció el calendario de las presentaciones de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes:

28 enero 2027 (originalmente sería el 2 de febrero)

29 enero 2027 (nueva fecha)

30 enero 2027 (nueva fecha)

1 febrero 2027

3 febrero 2027

4 febrero 2027

5 febrero 2027

6 febrero 2027

7 febrero 2027

Los organizadores avisaron que las personas que ya tienen boleto para el 2 de febrero podrán solicitar su reembolso o utilizarlo para la nueva fecha programada.

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