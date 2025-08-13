Migrante y Baldío: una cena que celebra el viaje de la cocina

El restaurante Migrante recibirá a Baldío para un menú colaborativo de seis tiempos que reflexiona sobre identidad, territorio y el futuro de la gastronomía.

Migrante y Baldío: dos propuestas con propósito

Aunque con enfoques distintos, Migrante y Baldío comparten una visión común: la cocina como puente cultural, social y creativo. Migrante, reconocido por la Guía Michelin, es un espacio de cocina internacional que honra las influencias que han dejado huella en México, reinterpretándolas con técnicas contemporáneas y conectando pasado y futuro en cada plato.

Por su parte, Baldío es pionero en el país en el concepto de gastronomía cero desperdicio y fue reconocido con la estrella verde Michelin gracias a su compromiso con la sostenibilidad. Su filosofía pone en el centro al campo y a quienes lo trabajan, rescata ingredientes olvidados y desarrolla procesos que reducen el impacto ambiental sin renunciar a la creatividad ni al sabor.

Un encuentro de visiones

El próximo miércoles 20 de agosto, estos dos proyectos compartirán mesa para ofrecer una experiencia culinaria inédita. El chef Fernando Martínez Zavala, de Migrante, y el chef Daniel Vidal, de Baldío, crearán un menú de seis tiempos que fusiona sus técnicas, raíces e historias. El objetivo va más allá de sorprender al comensal: busca generar una conversación sobre el origen de los ingredientes y el rumbo que tomará la gastronomía en un contexto cada vez más global y consciente.

Para ambos, la migración no es solo desplazamiento, sino una fuerza que transforma y enriquece los nuevos espacios que se habitan. En esta cena, esa visión se traducirá en un recorrido de sabores que habla de identidad, territorio y cambio.

Una experiencia en tránsito

La propuesta estará acompañada por una curada selección de vinos de Don Perfecto y una bebida de bienvenida cortesía de Loco Tequila, concebida como el punto de inicio para una velada de descubrimiento y diálogo. No se trata únicamente de degustar, sino de vivir una cocina en constante movimiento: viva, reflexiva y profundamente vinculada a la tierra.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 19:00 hrs

Lugar: Restaurante Migrante – CDMX

Costo: $2,500 MXN por persona

Reservaciones: vía OpenTable o al WhatsApp 55 5941 5470

