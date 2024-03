Stephen King y la perturbadora experiencia que lo llevó a crear al diabólico payaso Pennywise, de “It”

En el vasto universo literario de Stephen King , pocos títulos han alcanzado la icónica estatura y el impacto cultural de IT. Este impacto no solo se arraigó profundamente en la literatura, sino que también explotó en la cultura popular con la inolvidable interpretación de Pennywise por Tim Curry en la mini-serie de televisión de 1990, un nuevo boogeyman que acechó en las sombras del imaginario colectivo.

Publicada por primera vez en 1986, IT es una obra de más de mil 500 páginas que encapsula las obsesiones de King, un compendio tan vasto que su génesis no puede ser simplificada en pocas líneas.

La idea comenzó a tomar forma a partir de un mosaico de experiencias, deseos, e influencias, lo que reveló la complejidad detrás de su creación. Stephen King relató una experiencia personal que sembró la semilla de “IT”. De acuerdo con el propio autor, la inspiración llevaba más de una década en su mente. Para ese entonces, la familia del escritor vivía en Boulder, Colorado. De regreso de una comida, su coche se averió y se quedó varado.

“Dos días después, el concesionario llamó a eso de las cinco de la tarde... Pensé en llamar a un taxi pero decidí que el paseo me vendría bien... Cuando llegué a la carretera estaba atardeciendo... A un cuarto de milla del camino había un puente de madera...”, dijo el autor . Este puente y su resonancia con el cuento de hadas noruego Las Tres Cabras Macho Gruff inspiraron en King la visión de un “verdadero troll bajo un puente real”, lo que marcó el inicio de su viaje hacia la creación de IT.

La metáfora del puente como un punto de paso hacia la adultez se convirtió en un pilar en la construcción de la narrativa. Stephen King conectó esta idea con sus años viviendo en Bangor, ciudad de Maine.

Con su extraño canal dividiendo la ciudad, y pensé que el puente podría ser la propia ciudad. Si hubiera algo debajo, ¿Qué hay debajo de una ciudad? Túneles. Alcantarillas ¡Ah! ¡Qué buen lugar para un troll! ¡Los trolls deben vivir en alcantarillas! Pasó un año. El yo-yo se quedó en el extremo de su cuerda, durmiendo, y luego volvió a subir. Comencé a recordar Stratford, Connecticut, donde había vivido durante un tiempo como un niño” -Describió.

Más allá de la inspiración directa, King reconoció en un video grabado para un club de fans por Nicole Schröder en Hamburgo, que su intención de crear una obra que conglomerara todos los monstruos de la narrativa de terror: “Pensé que si la gente pensaba que era un escritor de terror, iba a conseguir a todos los monstruos juntos como fuera posible...”. Y así, Pennywise nació, no solo como un compendio de horrores sino como la encarnación de uno de los miedos más profundos y universales, los payasos.

La creación de IT no puede desligarse tampoco de las influencias reales y literarias que moldearon a Stephen King. La figura de John Wayne Gacy, el Payaso Asesino, pudo haber influido en la creación de Pennywise, mientras que la geografía y los sucesos de Bangor proporcionaron un escenario tangible para Derry, el escenario ficticio de IT. La obra también refleja el impacto de las influencias literarias en King, desde El señor de las moscas hasta las mitologías cósmicas de H.P. Lovecraft.

