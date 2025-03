Paseo Nocturno Primavera 2025: Fecha y horarios para recorrer en bici la CDMX llena de jacarandas

La primavera llegó a la CDMX y por ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) organizó el Paseo en bici Nocturno 2025 donde podrás disfrutar de una noche mágica en las calles de la capital observando las características jacarandas.

Este evento promueve la movilidad sustentable y el uso del espacio público ideal para que ciclistas, patinadores, peatones y familias disfruten de un recorrido en una de las avenidas más bellas de la CDMX .

Paseo Nocturno Primavera 2025 entre jacarandas

Es importante destacar que el recorrido es gratuito y tiene como objetivo que todos los capitalinos disfruten de una noche llena de color, música y naturaleza urbana.

El recorrido del Paseo Nocturno Primavera 2025 será de 20 kilómetros y pasará por:

Avenida Paseo de la Reforma

Centro Histórico

Chapultepec

¿Cuándo y a qué hora será el Paseo Nocturno Primavera 2025?

El Paseo Nocturno Primavera 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo de las 19:00 a las 23:00 horas.

Para este año, se espera que sea muy especial pues las jacarandas están en su unto máximo de floración y el clima es muy favorecedor.

¡La primavera ya está aquí y es momento de rodar bajo las estrellas! 🌻🌸🚴✨



Únete al segundo #PaseoNocturno del año y vive una noche inolvidable llena de luces, diversión y movimiento 🚲🛹🛴🌙



— MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) March 26, 2025

Servicios y recomendaciones para el Paseo Nocturno 2025

Si estás interesado en ir al Paseo Nocturno Primavera 20225 pero no tienes bici, no te preocupes pues el sistema público de bicicletas ofrecerá servicio extendido para quienes no cuenten con una.

Además, habrá asistencia vial y médica a lo largo del trayecto para garantizar que el paseo sea una experiencia segura.

En algunos tramos habrá actividades culturales y de concientización sobre el medio ambiente y el uso responsable de la bicicleta.

Así que ya sabes, si no tienes plan para este fin de semana puedes ir al Paseo Nocturno Primavera 2025 y disfrutar de un recorrido lleno de jacarandas.

