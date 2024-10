Artistas, sedes, boletos y talleres gratuitos en la edición 20 de MUTEK MX

El festival MUTEK MX celebrará su edición número 20 con una gran variedad de eventos enfocados en la tecnología y la música con artistas nacionales e internacionales.

Una de las cosas más destacadas de MUTEK MX 2024 es que contará con una programación para que el público de todas las edades pueda deleitarse con novedosos proyectos visuales y musicales, además, habrá talleres gratuitos.

¿Qué artistas estarán en la edición 2024 de MUTEK MX?

Durante las 2 semanas que se realizará MUTEK MX habrá varios artistas nacionales e internacionales entre los que destacan:

Alejandra Metztli & Jaco Schilp pres. Somnia

Alias616

Ali Phil

Alfredo Salazar-Caro

Alondra Maynez + Murales

Alva Noto

Amnesia Scanner & Freeka Tet

Animistic Beliefs

Bendik Giske & Diego Vega Solorza

Benfika

Boris Acket

Bosque Vacio

Buena Tarde

Claire Kenway & Patrick Trudeau

Cirrina Lab, Opuntia e Isaac Soto pres. B95-11

CNDSD & Iván Abreu

Corey Schnider

Daito Manabe

David August

Deadbeat

Debashis Sinha

Djrum

Edgar Mondragón

ETRA + Vvocanegra Live AV

Flabbergast

Frictico (Isaac Soto + Sofía Tormenta)

Gateway-al

Gibrana Cervantes

Jadir Zarate

Heleen Blanken

Honeydrip, Emma Forgues & King Shadrock

Iglooghost

Iregular

Koaxula

Kotannal

KOI

Lee Gamble

Lyo XS

Malibu

Markalach ft. Iker Grandio

Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force

Martin Messier

Meth Math

Myriam Boucher

Natural Wonder Beauty Concept

Nick León & Ezra Miller

No Plexus

NSDOS

Octoptic

Orbe Nacimiento x Goma Xantana Live AV

PAURRO & MNTY

Rafael Anton Irisarri

Robert Lippok & Lucas Gutierrez

Rodrigo Garrido

Sabme

Sahar Homami

Sega Bodega

SPIME.IM

Ssifoo

Suzanne Ciani

Theresa Baumgartner The Bionic Harpist & Techno Para Dos AV

THINK AND SENSE & Intercity-Express

Zalán Szakács

Zeta & Desaxismundi

¿Dónde será el MUTEK MX 2024?

El festival MUTEK MX tendrá varias sedes como:

C. J. Enrique Pestalozzi 35

Casa del Lago en Chapultepec

Maravilla Studios, cerca del Metro Buenavista

Museo Anahuacalli, Coyoacán.

Pero no solo habrá música y tecnología, también tendrán los siguientes talleres gratuitos en el MUTEK PRO Didi Lab :

Arte y tecnologías desde México, una introducción al ecosistema nacional.



Beneficios y retos de mostrar arte, ciencia y tecnología en México



Estrategias de protección digital



El futuro del arte multimedia en el país

Fechas y precios de MUTEK MX

MUTEK MX se llevará a cabo del lunes 7 al 20 de octubre de 2024 y los precios de los boletos son los siguientes:

• Pasaporte: $3,592 + cargos

Acceso garantizado a A/Visions 2, Nocturne 360 1 y 2 y una función a elegir de A/Visions1+.

• Boleto A/Visions 1+: $342+cargos

Funciones hasta el 20 de octubre

Martes, miércoles y jueves, una función cada hora de 13:00 a 21:00 h.

Viernes, sábado y domingo, una función cada hora de 11:00 a 21:00 h.

Una función incluida en el Pasaporte.

• Boleto A/Visions 2: $1,089mxn + cargos.

Mayores de edad.

Acceso incluido en el Pasaporte.

• Abono Nocturne 360: $2,790mxn + cargos

Acceso a las dos noches de Nocturne 360



Boleto Nocturne 310 1 (Viernes): $1,575mxn + cargos.

Boleto Nocturne 310 2 (Sábado): $1,575mxn + cargos.

