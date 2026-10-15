Golpe a La Mayiza: detienen a José Luis “N”, “Wicho”, operador de Los Rugrats y buscado por EUA

La Mayiza acaba de enfrentar un nuevo golpe, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de José Luis “N”, mejor conocido como Wicho, presunto operador de Los Rugrats, célula afín a la facción de Ismael El Mayo Zambada en lo que se conocía como el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo al comunicado que emitió el Gabinete de Seguridad, el arresto se llevó a cabo el pasado martes 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, ubicada en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Se trata de la segunda detención de Wicho, ya que fue aprehendido en 2016 en Tijuana, Baja California, tras uno de los decomisos más grandes de cocaína.

Como parte del reforzamiento a la seguridad de Mazatlán, Sinaloa, elementos de la @Defensamx1 y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a José Luis “N”, alias “Wicho”, identificado como operador financiero y logístico de una célula delictiva afín al Cártel… pic.twitter.com/xakGMpfDHd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026

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Decomisan drogas y armamento tras arresto de “Wicho”

Tras el operativo de Defensa y la Guardia Nacional, durante el arresto se decomisaron:

Armamento

Droga

Numerario

Un vehículo

Todos estos objetos fueron presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones.

¿Quién es José Luis “N”, “Wicho”, y cuál es su papel dentro de Los Rugrats?

Las autoridades mexicanas apuntan a José Luis “N” como operador financiero y logístico de Los Rugrats, una de las células del Cártel de Sinaloa más violentas y afines a Los Mayos.

Además trabajaba directamente con Carlos Alberto “N”, mejor conocido como Carlitos o Carlitos Rugrats, líder de la organización. Juntos tenían presencia en los estados de Sinaloa y Durango.

Sin embargo, su nombre saltó a la fama meses atrás debido a que es un personaje buscado en los Estados Unidos (EUA), específicamente por el Distrito Central de California, ya que lo acusan de presunta posesión de cocaína y de intento de distribución.

Los Estados Unidos ubicaban a José Luis “N” con residencia en Tijuana, Baja California, lugar donde, como se mencionó, fue arrestado cuando tenía 47 años.

José Luis "N" "Wicho" formaba parte de Los Rugrats y era buscado por EUA (Captura de pantalla | DEA)

Acusaciones contra Los Rugrats en EUA

El pasado mes de julio, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California presentó una acusación formal conta el liderazgo de Los Rugrats, por lo que aumentó la persecución contra este grupo.

De acuerdo al expediente 26cr1044-DMS, este grupo es señalado por presuntos actos de narcoterrorismo, apoyo al terrorismo, empresa criminal, conspiración para traficar armas y lavado de dinero.

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