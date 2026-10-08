Tragedia en Penal “El Castillo” de Mazatlán: Confirman 10 muertos tras riña con armas de fuego

Una riña que derivó en un motín con detonaciones de arma de fuego dentro del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dejó un saldo de 10 personas muertas y 16 heridas, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante la jornada de violencia desatada en Sinaloa.

Entre las víctimas mortales se encuentran personas privadas de la libertad, además de un menor de edad que acudió al penal como visitante, según los reportes difundiddos acerca del motín registrado hoy. Los internos lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

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🚨 #AlertaADN | Medios locales reportan una movilización de las fuerzas armadas por aire y tierra en el penal El Castillo, al sur de Mazatlán, #Sinaloa, por un presunto motín; se habla de al menos seis muertos y decenas de heridos



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¿Qué pasó en el Penal El Castillo de Mazatlán?

¿Qué pasó en “El Castillo”? Los hechos se registraron durante la mañana de este jueves, en una jornada en la que había visitas de familiares en el centro penitenciario, ubicado al sur de Mazatlán. Después del reporte de la riña y los disparos, elementos del Grupo Interinstitucional, con articipación de corporaciones de seguridad, intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden dentro de las instalaciones.

Autoriades de Sinaloa informan sobre situación en Penal El Castillo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que el penas se encuentra bajo control y que se mantiene la presencia de autoriades para garantizar la seguridad tanto de los internos como de los trabajadores del lugar.

Ademas, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que deberá investigar lo ocurrido hoy en el Centro Penitenciario El Castillo, además de establecer cómo fue que comenzó el enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades.

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