Dos muertos tras riña en penal El Castillo de Mazatlán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que este viernes se registró una riña al interior de un módulo en el Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo dejando como saldo dos personas muertas.

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Mueren dos personas en riña en penal de Sinaloa

De acuerdo con el comunicado de las autoridades dos reos murieron durante la riña y se realizó un operativo para controlar la situación y ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El personal de trabajo social se comunicará con los familiares de las personas fallecidas.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 9 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de un módulo en la que lamentablemente perdieron la vida 2 Personas Privadas de la Libertad (PPL).



El Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 9, 2026

Van 12 muertos por riñas en penal de Sinaloa

Cabe recordar que el pasado jueves se registró una riña entre internos que dejó como saldo 10 personas muertas, entre ellas un menor de edad. Además 16 internos resultaron heridos.

En el penal El Castillo se han registrado varios episodios de violencia en lo que va de 2026, el 24 de septiembre dos internos murieron tras una discusión.

El 31 de mayo se realizó una revisión tras el reporte de una riña y se suspendieron las visitas y varios internos fueron reubicados.

El 26 de junio un interno fue localizado sin vida en su módulo y el 26 de agosto otro interno fue encontrado muerto, en ambos casos se manejó la hipótesis de suicidio.

En todos los casos la Fiscalía General del Estado se ha encargado de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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