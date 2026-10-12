Declaran culpable a Gabriel “N” padre Dafne Zapata por abuso; joven murió en academia militarizada

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, fue declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado en contra de su propia hija

“Después de muchos años, mi hija recibe justicia, es culpable al cien por ciento, todos los medios de prueba, todos los señalamientos, todo lo indica como culpable, tanto los peritajes. No tengo palabras más que agradecerle a Dios”, dijo Alejandra Quintos, madre de la joven.

La adolescente falleció el pasado 16 de julio, a los 13 años, en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

Su muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio, en una investigación en que estaría involucrado el director de la institución, Jorge Luis ‘N’.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.