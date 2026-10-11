Reportan asesinato del titular de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa

El titular de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, Jesús López Bribiesca, fue asesinado este domingo 11 de octubre, cuando circulaba en su vehículo, de acuerdo con los primeros reportes.

El asesinato habría ocurrido antes de las 16:00 horas, cuando fue interceptado por otro vehículo y comenzaron a dispararle en varias ocasiones.

Jesús López logró salir de su automóvil en medio de los disparos y corrió para refugiarse, pero fue alcanzado por las balas. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento de la calle Aldama.

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Asesinaron al titular de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, Jesús López Bribiesca pic.twitter.com/iclhPmYmaj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

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Al lugar llegaron servicios de emergencia, quienes confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales. Personal de seguridad acordonó la zona para el levantamiento del cuerpo y recabar las diligencias correspondientes.

Asesinato de subdirector de tránsito de Escuinapa

El pasado 30 de agosto Miguel Antonio ‘N’, quien se desempeñaba como subdirector de Tránsito municipal de Escuinapa, fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en el sector Infonavit Las Fuentes.

Hay que señalar que estos dos homicidios se unen a la lista de funcionarios asesinados en medio de la crisis de seguridad que se vive en la entidad.

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