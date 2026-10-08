Este jueves 8 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, por presunta participación en crímenes en materia de huachicol.

El imputado fue detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 2 de octubre y era un militar retirado y uno de los principales operadores de una red criminal junto con los hermanos Farías Laguna.

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Vinculación a proceso de “El Capitán Sol”

Mariana Vieyra Valdés, juez de control, fue la encargada de vincular a proceso a “El Capitán Sol” por delincuencia organizada y cometer actos relacionados con el tráfico y manejo de hidrocarburos.

🚨#AlertaADN Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, fue vinculado a proceso por su probable participación en delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos pic.twitter.com/yjMVsES51m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

Debido a la magnitud de las acusaciones, Vieyra Valdés ratificó la prisión preventiva en el Penal del Altiplano.

Será así que “El Capitán Sol” estará en prisión mientras se realiza su proceso, además se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

¿Quién es “El Capitán Sol”?

Se ha señalado a Miguel Ángel “N” como presunto integrante de “Los Primos”, organización supuestamente dedicada al contrabando de combustible y se vincula con el Vicealmirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna.

En 2025, se giraron órdenes de aprehensión contra integrantes de la Marina y civiles, señalados por supuestos vínculos con una organización ligada a la exportación de hidrocarburos.

De los señalados, “El Capitán Sol” fue el último en ser detenido; mientras que el resto de los implicados fueron aprehendidos durante los ocho meses siguientes. Miguel Ángel “N” estuvo prófugo durante 1 año, 1 mes y 13 días.

Según informan, “El Capitán Sol” tenía influencia en Aduanas y Marina, así como cierto nivel de dirección. Y se presume era el vínculo entre los hermanos Farías Laguna con autoridades de alto nivel.

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