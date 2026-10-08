Asesinan a doctora de 71 años dentro de su consultorio en Puebla

Una doctora de 71 años de edad fue asesinada en el interior de su consultorio ubicado en el Condominio Médico Bios 4355, en la junta auxiliar San Baltazar Campeche, de la capital de Puebla.

La mujer de la tercera edad, identificada como Rosa María Carrasco Fernández, fue hallada con una herida de bala a la altura de la cabeza. Te contamos los detalles.

🚨⚠️ DOCTORA FUE AS3SINAD4 EN SU CONSULTORIO 🎥☠️🔫



🟡Este miércoles, autoridades investigan la mu3rt3 de una #doctora de 71 años, quien fue localizada sin v¡da al interior de su consultorio ubicado en Mártires 2 de Octubre y 43 Oriente, en la junta auxiliar de San Baltazar… pic.twitter.com/EpKtGKWJAQ — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 7, 2026

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¿Qué le pasó a la doctora de Médico Bios en Puebla?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, agentes de la Policía Municipal arribaron al consultorio ubicado sobre la calle Mártires 2 de Octubre, en donde hallaron el cuerpo de la doctora. También se presentó la hija de la occisa, quien identificó el cadáver e indicó a las autoridades que su madre mantenía problemas con dos personas por la propiedad de un terreno.

Las autoridades analizaron videos captados por las cámaras de seguridad del edificio y lograron identificar a dos personas, un hombre y una mujer que ingresaron por última vez al consultorio de la doctora.

Peritos de la Fiscalía General del Estado también arribaron al consultorio para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar los indicios que permitan esclarecer el crimen que será investigado bajo el protocolo de feminicidio.

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