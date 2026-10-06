María Fernanda: Claves del feminicidio y causas de muerte de la estudiante de la UDLAP

María Fernanda Orozco Suárez, una exalumna de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue hallada sin vida en su departamento en Cholula, este fin de semana. Las autoridades detuvieron al novio de la joven, Bryan Alejandro “N”, quien es considerado presunto responsable del feminicidio.

La joven que se desempeñaba como empleada del Ayuntamiento de Huejotzingo falleció por asfixia por sofocación y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó una hemorragia, de acuerdo con lo reportado en la necropsia que le practicaron las autoridades. Te contamos los detalles de este feminicidio ocurrido en San Andrés Cholula, Puebla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué le pasó a María Fernanda Orozco, ex alumna de la UDLAP?

La mañana del domingo 4 de octubre, Evanivaldo Orozco, padre de la joven, acudió al departamento de la joven para buscarla, tras perder comunicación con ella el día sábado.

Al llegar, el hombre se encontró con los padres del novio, quienes trataron de evitar que ingresara al departamento. Tras forcejear con sus consuegros, entró y encontró el cuerpo de su hija en una habitación con signos de violencia.

🔴 “¡NO OLVIDEN SU NOMBRE!” Estudiantes de la #UDLAP estremecieron la protesta con cantos por María Fernanda y por quienes ya no están. “¡Nos queremos vivas!”, gritaron al exigir justicia. #JusticiaParaMaríaFernanda pic.twitter.com/sTLaLzgtme — Berenice Sierra (@Bere_Sierra_A) October 6, 2026

De inmediato, el angustiado padre llamó al número de emergencia 911. Al llegar, los paramédicos confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. No obstante, la Fiscalía tardó hasta 12 horas en acudir a la escena del crimen a realizar el levantamiento del cuerpo, debido a la falta de unidades forenses.

Tras lo ocurrido, el padre de la joven señaló directamente al novio de su hija como el presunto responsable del feminicidio. La Fiscalía General del Estado informó que Bryan Alejandro “N” ya se encuentra detenido. Además, se dio a conocer que el inculpado regresó al departamento e intentó sobornar a los policías ofreciendo 5 mil pesos para que lo dejaran entrar.

Salen a manifestarse estudiantes de la UDLAP para exigir justicia



Estudiantes de la UDLAP piden justicia y esclarecimiento de los hechos en el que la joven María Fernanda Orozco fue presuntamente víctima de feminicidio por su novio.



Durante su protesta exigen que el hecho sea… https://t.co/bqQm3Vszt2 pic.twitter.com/Ya1sI5vW4d — La Hora (@LaHoraMX) October 5, 2026

Alumnos de la UDLAP protestan por feminicidio

Esta tarde, al menos 100 alumnos de la UDLAP bloquearon la prolongación de la 14 Oriente en Cholula, para exigir justicia por el feminicidio de la joven que fue estudiante de esta institución.

Además, exigieron al rector Luis Ernesto Derbez rectificar el comunicado lanzado el domingo pasado en el que se deslindaron de la víctima y del presunto feminicida, pues en dichocomunicado aseguraron que no eran estudiantes de la institución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.