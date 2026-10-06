En una farmacia ubicada en San Antonio La Piedad, en Cuautitlán Izcalli, un asalto a mano armada quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 26 de septiembre cuando un hombre ingresó y al hacerse pasar como un cliente, sacó un arma de fuego para amenazar a las trabajadoras del establecimiento.

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VIDEO: así captaron el asalto en farmacia de Cuautitlán Izcalli

En las imágenes de videovigilancia se puede ver al hombre ingresar al establecimiento y una vez frente a una mujer que atendía, el sujeto sacó un arma de fuego y amenazó a la trabajadora.

Tras esta interacción, se acercaron a las otras empleadas de la farmacia y tras un intercambio de palabras, el sujeto comenzó a tomar el dinero de la caja registradora para después, retirarse del establecimiento.

No se reportaron personas lesionadas luego del asalto en Cuautitlán Izcalli. Las imágenes comenzaron a difundirse entre vecinos y comerciantes de la zona en busca de alertar a otras personas y poder identificar al responsable.

Robos frecuentes en la zona de Cuautitlán Izcalli

Según información de los habitantes y comerciantes de la zona, el mismo individuo estaría involucrado en robos contra otros locales de San Antonio La Piedad.

Residentes han compartido la descripción del sujeto en cuestión:

Complexión robusta

Espalda ancha

Entre 1.75 y 1.80 metros de estatura

Al entrar con gorra y cubrebocas, además de una sudadera con capucha, dificultó distinguir rasgos faciales del presunto asaltante de la farmacia en Cuautitlán Izcalli.

Las personas de la zona solicitan que las víctimas de asaltos presenten denuncias, para poder identificar al o los responsables, al ya tener antecedente de robos en la zona.

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