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Macabro hallazgo: Cuerpo de mujer estaba dentro de plancha de cemento en Tijuana

El cuerpo de una mujer fue hallado dentro de una plancha de cemento del viaducto elevado de Tijuana, Baja California

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Por: Adriana Pacheco