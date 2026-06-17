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Colapsa Insurgentes Sur por manifestación de la CNTE
/Seguridad/Video

Dictan severa sentencia a banda de “polleros” que operaba en la frontera de Ciudad Juárez

Autoridades sentencian a traficantes de personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras comprobarse su participación en una red de migración ilegal.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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