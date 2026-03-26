Ataques armados en escuelas de México encienden las alarmas

En México se han registrado varios casos de ataques en escuelas. En 2007 en el plantel privado Winston Churchill de CDMX un hombre asesinó a la encargada del área preescolar.

En 2017 en Nuevo León un estudiante de tercer grado de secundaria disparó contra su maestra y tres compañeros y después accionar el arma en su barbilla.

En Coahuila en 2020 un niño de 11 años mató a balazos a su maestra y dejó heridas a seis personas más para después suicidarse.

En 2024 en Guadalajara dos jóvenes fueron asesinadas en el Plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, el agresor fue detenido.

En el CCH Sur un joven agredió con una navaja a otro alumno quien perdió la vida, además, un trabajador fue lesionado tras forcejear con el atacante.

