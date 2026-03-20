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Itzel denuncia que su exesposo la drogó; autoridades dan carpetazo

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Por: Itandehui Cervantes

Itzel sufrió taquicardia, tenía las pupilas dilatadas y enrojecimiento tras ingerir una sustancia que su exesposo colocó en su vaso. A pesar de presentar todas las pruebas las autoridades no procedieron y le dieron carpetazo al asunto y exige justicia. Esta no es la primera vez que ocurre una situación así pues hay muchos casos de mujeres que denuncias a sus exparejas por abusos o violencia y no detienen a los agresores.

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