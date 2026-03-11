Familiares de niña agredida en una tienda temen que el acosador quede libre

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que un hombre de gorra roja se acerca y se pone a lado de la niña y la menor se aleja y cuando están por irse la niña le dice algo a su abuela y apunta al agresor.

La abuela se acerca al hombre para reclamarle y de inmediato piden ayuda a la policía y al ser detenido se percatan que ya contaba con un ingreso al sistema penitenciario por el delito de robo calificado en el año 2021.

La familia de la niña temen que el sujeto vuelva a quedar libre y el caso quede impune.