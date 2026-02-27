Resguardan tienda incendiada en Chalco; piden apoyo para niño que resultó herido
Sujetos lanzaron una bomba molotov en una tienda de conveniencia ubicada en avenida Cuitláhuac en la colonia Xico III en Valle de Chalco.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas cuando dos sujetos con cubrebocas entraron a la tienda y arrojaron el explosivo y el fuego se propagó rápidamente.
Las llamas alcanzaron a un menor y su padre que se encontraban dentro de la tienda. El niño tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo y su padre de 49 años también tiene quemaduras de consideración.
Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado a un hospital de alta especialidad donde recibe atención médica.