Resguardan tienda incendiada en Chalco; piden apoyo para niño que resultó herido

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas cuando dos sujetos con cubrebocas entraron a la tienda y arrojaron el explosivo y el fuego se propagó rápidamente.

Las llamas alcanzaron a un menor y su padre que se encontraban dentro de la tienda. El niño tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo y su padre de 49 años también tiene quemaduras de consideración.

Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado a un hospital de alta especialidad donde recibe atención médica.

