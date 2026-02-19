detenidos-bar_ITAN

A 20 días del incendio en el Bar Tarimitas en Tuxtla Gutiérrez, se logró identificar a dos hombres involucrados, se trata de Juan “N” y Joel “N”, quienes fueron detenidos por su probable participación en el ataque del establecimiento.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que ambos sujetos fueron ubicados tras el análisis de cámaras de videovigilancia donde se observa que compraron gasolina y la colocaron en botellas de plástico y alrededor de la 1:40 de la mañana fueron al bar y amenazaron a los clientes y propietarios con render fuego al inmueble.

