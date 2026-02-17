Delincuentes roban auto, estuvieron a punto de llevarse a una niña

En redes sociales difundieron un video de un violento asalto en contra de un automovilista en calles del municipio de Tultitlán en el Edomex donde sujetos armados interceptaron a un automovilista afuera de su domicilio.

Los tres delincuentes lo amenazaron y golpearon exigiéndole las llaves del vehículo mientras la víctima del pedía que dejaran bajar a su hija que estaba dentro del vehículo.

Ante ello, un sujeto armado les disparó desde la ventana de la vivienda lo que desató una balacera. Los asaltantes se subieron al vehículo mientras una mujer pedía ayuda.

